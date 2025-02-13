Трамп зробив низку заяв про Україну та Росію: головне

Президент США Дональд Трамп заявив, що в середу мав “тривалу і дуже продуктивну” телефонну розмову з Володимиром Путіним, під час якої лідери домовилися розпочати переговори про припинення війни в Україні.

Про це пише BBC.

У дописі на своїй соцмережі Truth Social Трамп заявив, що він і російський президент “домовилися, щоб наші відповідні команди негайно розпочали переговори” і запросили один одного відвідати свої столиці.

Пізніше президент України Володимир Зеленський заявив, що говорив з Трампом про “тривалий, надійний мир”.

Телефонні перемовини з воюючими сторонами відбулися після того, як і Трамп, і його міністр оборони заявили, що Україна навряд чи вступить до НАТО, що стане гірким розчаруванням для Києва.

Трамп написав у соціальних мережах: “Настав час припинити цю безглузду війну, яка призвела до масової і абсолютно непотрібної смерті та руйнування. Боже, благослови народи Росії та України”.

Він не призначив дату особистої зустрічі з Путіним, але пізніше повідомив про це журналістам у Білому домі: “Ми зустрінемося в Саудівській Аравії”.

Трамп також заявив журналістам у Білому домі, що малоймовірно, що Україна повернеться до кордонів, які існували до 2014 року, але водночас зазначив, що “частина цієї землі повернеться”.

Президент сказав, що він згоден з міністром оборони Пітом Хегсетом, який заявив на саміті НАТО раніше в середу, що немає ніякої ймовірності приєднання України до військового альянсу.

Хоча давно відомо, що нова адміністрація США менш прихильна до України, ніж її попередник, додає наш кореспондент, кожне висловлювання Хегсета, ймовірно, лише тішило Москву.

Окремо Трамп заявив, що “в якийсь момент у вас будуть вибори” в Україні, що було розцінено як натяк на закінчення президентського терміну Зеленського в травні 2024 року.