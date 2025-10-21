Трамп зносить частину Білого дому задля будівництва нової “прекрасної” бальної зали

У понеділок будівельні бригади почали демонтаж частини Східного крила Білого дому в межах проєкту президента США Дональда Трампа зі спорудження нової бальної зали.

Про це повідомляє NBC News із посиланням на представника адміністрації.

У липні президент США Дональд Трамп наполягав, що проєкт вартістю 250 мільйонів доларів, який, за його словами, фінансуватиметься ним і приватними донорами, “не заважатиме нинішній будівлі”.

“Він буде поруч, але не дотикатиметься до неї, і виявляє повну повагу до існуючої будівлі, яку я найбільше шаную”, — сказав тоді Трамп.

Наразі невідомо, яку частину споруди планується демонтувати і чому це відбувається після попередніх запевнень Трампа, що сам Білий дім не зачеплять.

Будівництво бальної зали розпочалося минулого місяця. У понеділок Трамп згадав про цей проєкт під час заходу в Білому домі.

“Ми будуємо просто позаду нас. Ми будуємо бальну залу. Я не знав, що зараз стоятиму саме тут, тому що одразу за стіною триває активне будівництво, яке ви, можливо, час від часу чуєте”, — сказав він учасникам події.

Пізніше у Truth Social Трамп заявив, що Східне крило буде “повністю модернізовано в межах цього процесу”, назвавши його будівництво “новою, великою, прекрасною Бальною залою Білого дому”, яка, за його словами, є “повністю окремою від самого Білого дому”.

Східне крило з’єднане з комплексом Білого дому і є його частиною. Традиційно воно використовувалося першою леді та її штабом; кілька співробітників заздалегідь перенесли свої робочі місця у зв’язку з демонтажем.

Минулого місяця Трамп заявив, що нова бальна зала вміщуватиме до 900 людей, що майже на 40% перевищує початкову заплановану місткість у 650 людей. Він сказав, що особисто допоможе профінансувати добудову Білого дому разом із приватними донорами. Початкова вартість оцінювалася у 200 мільйонів доларів.

Але під час вечері для головних донорів бальної зали минулого тижня Трамп підтвердив, що нова кошторисна сума становить близько 250 мільйонів доларів.

Трамп неодноразово скаржився, що для великих заходів, які Білий дім не може розмістити, гостей зазвичай приймають у наметах, встановлених на Південній галявині, і сказав NBC News телефоном у липні: “Коли йде дощ чи сніг — це катастрофа”.

Цей проєкт може стати найбільшою зміною Білого дому з 1940-х років, коли президент Франклін Рузвельт розширив Східне крило у 1942 році, а президент Гаррі Трумен у 1948 році додав однойменний балкон на Південному портику.

Упродовж останніх місяців Трамп проводив зустрічі з працівниками Білого дому, Службою національних парків та іншими представниками. Один законодавець висловив заперечення проти змін і приватного фінансування реконструкції. Конгресмен-демократ Марк Покан із Вісконсину заявив, що ці плани мали б бути винесені на розгляд Конгресу.