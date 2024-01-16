Трамп здобув перемогу на перших республіканських президентських праймеріз 

Колишній президент США Дональд Трамп здобув переконливу перемогу на перших республіканських президентських праймериз в Айові 15 січня, його конкуренти-республіканці перетасувалися.

Про це пише “Європейська правда” з посиланням на Reuters

За даними Edison Research, після підрахунку 95% очікуваних голосів Трамп отримав 51% підтримки виборців, що проголосували.

45-річний губернатор Флориди Рон ДеСантіс несподівано вирвався на друге місце, у нього 21%.

У колишньої представниці США в ООН Ніккі Гейлі – 19%.

Підприємець Вівек Рамасвамі, відомий антиукраїнськими заявами, набрав трохи менше 8% голосів і вибув із перегонів. Він підтримав кандидатуру Дональда Трампа у промові перед прихильниками.

Таким чином Дональд Трамп закріпив свій статус явного лідера серед претендентів на президентську номінацію від Республіканської партії у 2024 році.

Опитування показували Трампа явним лідером в Айові протягом кількох місяців, але масштаби його перемоги виявилися приголомшливими

Найбільша перевага на республіканських праймериз в Айові дотепер була у Боба Доула в 1988 році – він відірвався від найближчого опонента на 12,8 відсоткових пункта.

Результат Трампа відображає його популярність серед республіканських виборців – навіть після двох імпічментів, його ролі в штурмі Капітолія 6 січня 2021 року і попри 91 кримінальне обвинувачення.

Майже дві третини учасників голосування підтримали його неправдиві заяви про фальсифікацію результатів виборів, заявивши, що вони не вважають, що Джо Байден здобув президентство легітимно.

Понад 60% заявили, що Трамп все одно зможе виконувати обов’язки президента, навіть якщо його визнають винним у скоєнні злочину.

Хто б не виграв праймериз від республіканців, на президентських виборах у листопаді він зіткнеться з демократом, найімовірніше чинним президентом Джозефом Байденом.