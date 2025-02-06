Спорт

Трамп заборонив трансгендерним спортсменам виступати в жіночих змаганнях
6 Лютого 2025 08:40
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Трансгендерна плавчиня Лія Томас / Фото: AP Photos
Трансгендерна плавчиня Лія Томас / Фото: AP Photos

Президент США Дональд Трамп 5 лютого підписав указ, що забороняє трансгендерним спортсменам брати участь в одних змаганнях із жінками. 

Документ опубліковано на сайті Білого дому.

Указ президента США забороняє трансгендерним людям виступати в жіночих і дівочих спортивних командах. Навчальні заклади, які допустять подібне, будуть позбавлені федерального фінансування.

Дія указу поширюється переважно на шкільні, університетські та аматорські змагання. При цьому адміністрація Трампа розраховує, що Олімпійський комітет США та Національна асоціація студентського спорту більше не дозволять трансгендерним людям змагатися з жінками.

Трамп також заявив, що США будуть відмовляти у візах трансгендерним спортсменам.


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