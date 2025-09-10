Трамп вимагає смертної кари для вбивці українки Заруцької

Президент США Дональд Трамп заявив, що вимагатиме смертної кари для чоловіка, який вбив 23-річну українку Ірину Заруцьку у місті Шарлотт, штат Північна Кароліна.

Про це він написав у своїй соцмережі Truth Social.

“Тварина, яка жорстоко вбила прекрасну молоду дівчину з України, яка приїхала до Америки в пошуках миру та безпеки, повинна бути “швидко” (безсумнівно!) осуджена і засуджена лише до смертної кари. Іншого вибору не може бути”, — написав Трамп.

Заруцьку, яка втекла до США від війни, знайшли мертвою 22 серпня на станції легкорейкового транспорту у Шарлотті.

У вбивстві підозрюють 34-річного Декарлоса Брауна-молодшого. Його затримали на місці злочину. Чоловік уже мав кримінальне минуле: його арештовували за тяжкі крадіжки, пограбування із застосуванням зброї та погрози.