Трамп відправив вісім військових кораблів у бік Венесуели в рамках операції по боротьбі з наркотрафіком

Військово-морські сили США направили вісім кораблів у південну частину Карибського басейну в рамках “розширеної операції по боротьбі з наркотрафіком”, пише The Washington Post з посиланням на представника американського Міноборони.

За даними видання, до складу флотилії входять три есмінці, два десантні кораблі, десантний вертольотоносець, крейсер і прибережний бойовий корабель.

На есмінцях розміщені підрозділи Берегової охорони США і співробітники правоохоронних органів, які будуть займатися затриманнями і арештами при проведенні місій з перехоплення наркотиків. На борту кораблів знаходяться 4500 військовослужбовців, серед яких 2200 морських піхотинців.

Венесуела 28 серпня подала скаргу з приводу нарощування військово-морських сил США генеральному секретарю ООН Антоніу Гутеррешу, назвавши розгортання кораблів “масштабною пропагандистською операцією, щоб виправдати військове втручання”.