Трамп телефонував Орбану та питав, чому той блокує переговори про вступ України до ЄС, — Bloomberg

Президент США Дональд Трамп 18 серпня зателефонував прем’єр-міністру Угорщини Віктору Орбану, щоб з’ясувати причини блокування Будапештом переговорів про вступ України до ЄС.

Про це повідомляє Bloomberg із посиланням на джерела.

За їхніми даними, європейські лідери під час зустрічі у Вашингтоні закликали Трампа вплинути на позицію угорського прем’єра.

Під час телефонної розмови з Трампом Орбан висловив інтерес до можливих переговорів між президентом України Володимиром Зеленським та главою рф володимиром путіним.

На наступний день 19 серпня Орбан опублікував у соцмережах пост в якому написав, що членство України в ЄС “не дає жодних гарантій безпеки”.

