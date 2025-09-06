Трамп розглядає можливість ударів по наркокартелях у Венесуелі – CNN

Президент США Дональд Трамп обмірковує варіант нанесення ударів по наркокартелях на території Венесуели. Про це повідомляє CNN з посиланням на джерела, обізнані з планами американської адміністрації.

У Білому домі вважають, що такі дії можуть стати частиною ширшої стратегії, спрямованої на послаблення режиму Ніколаса Мадуро. За даними джерел, удар американських військових по судну з Венесуели, про який стало відомо 2 вересня, був лише початком більш масштабної операції проти наркотрафіку та потенційно – кроком до усунення Мадуро від влади.

Відповідаючи на запитання журналістів 5 вересня, чи хоче він зміни влади у Венесуелі, Трамп зазначив: «Ми це не обговорюємо. Але ми бачимо, що у Венесуелі відбулися вибори, які, м’яко кажучи, були дуже дивними».

Останніми тижнями США перекинули значні сили у Карибський басейн. За даними CNN, поблизу берегів Венесуели зараз перебувають кораблі з ракетами «Томагавк», ударний підводний човен, кілька літаків та понад чотири тисячі моряків і морських піхотинців. У Білому домі заявляють, що це мало стати сигналом для Мадуро.

Держсекретар США Марко Рубіо підтвердив, що йдеться про операцію з боротьби з наркокартелями. «Ми будемо боротися з ними, де б вони не знаходилися і де б не діяли», – сказав він.

Нарощування військової присутності, за даними Reuters, посилює тиск на Мадуро, якого глава Пентагону Піт Хегсет називав «фактичним лідером наркодержави». Один із співрозмовників CNN наголосив, що «найкращий варіант для Мадуро – піти самому».