Політика

Трамп пропонує створити 800-мильну буферну зону між Україною і Росією
9 Листопада 2024 12:59
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війна, трамп
Дональд Трамп / Фото AP

Новообраний президент США Дональд Трамп може запропонувати європейським і британським військам забезпечити 800-мильну (понад 1200 кілометрів) буферну зону між російськими та українськими військами в рамках плану із заморожування конфлікту між двома країнами. Про це повідомляє The Telegraph, посилаючись на джерела в оточенні Трампа.

Згідно з виданням, цей план є одним із кількох, які розглядає Трамп. Перед своїм обранням на посаду президента США він заявив, що має намір почати мирні переговори до вступу на посаду в січні.

План новообраного президента, про який розповіли три співробітники його штабу, передбачає заморожування нинішньої лінії фронту, а Україна має погодитися на відтермінування своїх амбіцій зі вступу до НАТО на 20 років.

В обмін на це США нададуть Україні значну кількість зброї для стримування Росії від відновлення війни.

США не відправлятимуть свої війська для патрулювання та охорони буферної зони, яка може з’явитися в результаті, і не планують фінансувати таку місію.

Як зазначає The Telegraph, цей план було запропоновано на тлі промови Володимира Путіна, який виступив уперше після перемоги Трампа на виборах.

Президент України Володимир Зеленський 7 листопада заявив, що йому не відомі подробиці мирного плану Трампа щодо врегулювання конфлікту між Україною і Росією, і що він не обговорював це питання з Трампом.

Після початку російського повномасштабного вторгнення в Україну 2022 року Трамп висловлював суперечливі думки, з одного боку, стверджуючи, що якби він був президентом, Росія не наважилася б напасти на Україну, з іншого – критикуючи адміністрацію Джо Байдена за виділення коштів Україні.

Трамп неодноразово заявляв, що після свого обрання зможе «протягом 24 годин» зупинити війну в Україні, але ці заяви зустріли скепсис як у Москві, так і в Києві. The Washington Post раніше повідомляла про деталі передбачуваного мирного плану Трампа, стверджуючи, що він має намір чинити тиск як на Москву, так і на Київ з метою домогтися мирної угоди, що передбачатиме поступки України щодо частини територій і відступ Росії від інших вимог. Офіційно Трамп не підтверджував, що план включає такі умови.


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