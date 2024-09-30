Трамп про Зеленського: “Він мені подобається”

Кандидат у президенти Сполучених Штатів Дональд Трамп заявив про хороші стосунки з Президентом України Володимиром Зеленським.

Про це повідомляє The Washington Post.

“У мене були хороші стосунки із Зеленським. Він мені подобається”, – заявив Трамп.

Як заявив Трамп, це пов’язано з діями Володимира Зеленського у 2019 році, коли кандидату у президенти США загрожував імпічмент.

“Він міг сказати, що не знав, що [розмова] записана. Але замість того, щоб висловитися і сказати: “Так, я відчував загрозу”, він сказав: “Він не зробив абсолютно нічого поганого”, – наголосив Трамп.