Політика

Трамп про Зеленського: “Він мені подобається”
30 Вересня 2024 18:36
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зеленський, трамп
Володимир Зеленський та Дональд Трамп / Suspilne

Кандидат у президенти Сполучених Штатів Дональд Трамп заявив про хороші стосунки з Президентом України Володимиром Зеленським.

Про це повідомляє The Washington Post.

“У мене були хороші стосунки із Зеленським. Він мені подобається”, – заявив Трамп.

Як заявив Трамп, це пов’язано з діями Володимира Зеленського у 2019 році, коли кандидату у президенти США загрожував імпічмент.

“Він міг сказати, що не знав, що [розмова] записана. Але замість того, щоб висловитися і сказати: “Так, я відчував загрозу”, він сказав: “Він не зробив абсолютно нічого поганого”, – наголосив Трамп.


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