Трамп про російський “Буревісник”: нам не потрібно запускати ракети на 8 тисяч миль, у нас є підводні човни біля їхніх берегів

Президент США Дональд Трамп відреагував на повідомлення про випробування Росією ядерної крилатої ракети «Буревісник», заявивши, що Сполучені Штати мають власні потужні ядерні підводні човни поблизу російських берегів. Про це повідомляє CNN.

«Вони знають, що у нас є ядерний підводний човен — найкращий у світі — прямо біля їхнього узбережжя. Тож нам не потрібно, щоб ракета летіла на 8 тисяч миль», — сказав Трамп журналістам на борту літака Air Force One під час свого азійського турне.

Американський президент також розкритикував заяви Володимира Путіна про успішне випробування ракети, наголосивши, що російський лідер мав би зосередитися на завершенні війни проти України.

«Я не думаю, що це доречно — робити такі заяви. Йому варто завершити війну, яка мала тривати один тиждень, а тепер триває вже четвертий рік», — заявив Трамп.

CNN нагадує, що оголошення Путіна про випробування нової ракети відбулося на тлі другої за дві ночі масованої атаки Росії на Україну, а також після провалу запланованого саміту з Трампом і запровадження нових санкцій США проти двох найбільших російських нафтових компаній.

Відповідаючи на запитання журналістів про можливість подальших санкцій проти Москви, Трамп сказав: «Дізнаєтесь пізніше».