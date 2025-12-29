        Кримінал

        На підприємстві під Києвом пролунав вибух: постраждав чоловік

        Галина Шподарева
        29 Грудня 2025 14:01
        читать на русском →
        На Київщині на підприємстві вибухнув котел / Фото: ГУНП в Київській області
        На Київщині на підприємстві вибухнув котел / Фото: ГУНП в Київській області

        У Броварському районі Київської області стався вибух на підприємстві. З місця в лікарню з важкими травмами доставили чоловіка.

        Про це повідомили в ГУНП в Київській області.

        Правоохоронці попередньо встановили, що на території одного з підприємств селищі Баришівка під час проведення ремонтних робіт стався вибух котла через надлишковий тиск у системі.

        Реклама
        Реклама

        Внаслідок події 69-річний слюсар з аварійно-відновлювальних робіт зазнав тяжких тілесних ушкоджень. Постраждалого доставили до медичного закладу з численними травмами, серед яких термічні опіки обличчя, кистей та лівої гомілки, а також переломи ребер і кісток лицевого черепа.

        Розпочато досудове розслідування щодо порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою, що спричинило тяжкі наслідки (ч. 2 ст. 272 ККУ).


        Реклама
        Реклама

        ТОП-новини

        Останні новини

        усі новини