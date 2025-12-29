На підприємстві під Києвом пролунав вибух: постраждав чоловік

У Броварському районі Київської області стався вибух на підприємстві. З місця в лікарню з важкими травмами доставили чоловіка.

Про це повідомили в ГУНП в Київській області.

Правоохоронці попередньо встановили, що на території одного з підприємств селищі Баришівка під час проведення ремонтних робіт стався вибух котла через надлишковий тиск у системі.

Внаслідок події 69-річний слюсар з аварійно-відновлювальних робіт зазнав тяжких тілесних ушкоджень. Постраждалого доставили до медичного закладу з численними травмами, серед яких термічні опіки обличчя, кистей та лівої гомілки, а також переломи ребер і кісток лицевого черепа.

Розпочато досудове розслідування щодо порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою, що спричинило тяжкі наслідки (ч. 2 ст. 272 ККУ).