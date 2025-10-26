Путін похизувався успішним випробуванням крилатої ракети необмеженої дальності з ядерним двигуном

Росія провела випробування крилатої ракети «Буревестник» із ядерною силовою установкою. Про це заявив Володимир Путін під час наради з військовим керівництвом, повідомляє Медуза.

За словами російського диктатора, під час навчань стратегічних ядерних сил «виконано навчально-бойові пуски всіх трьох компонентів ядерного щита», а також випробувано «перспективні зразки озброєння».

Начальник Генштабу Збройних сил РФ Валерій Герасимов уточнив, що випробування «Буревестника» відбулося 21 жовтня. За його словами, політ тривав близько 15 годин, ракета подолала 14 тисяч кілометрів і здатна «вражати високозахищені об’єкти на будь-якій відстані».

Путін назвав «Буревестник» «унікальним виробом, якого немає в жодній країні світу», і заявив про необхідність підготовки інфраструктури для розміщення цього озброєння у російських військах.

Про розробку міжконтинентальної крилатої ракети «Буревестник» Путін уперше оголосив у 2018 році. Американський аналітичний центр Nuclear Threat Initiative раніше повідомляв, що з 2017 по 2019 роки Росія провела щонайменше 13 випробувань, лише два з яких були частково успішними.

У 2019 році на полігоні під Сєвєродвінськом стався вибух під час робіт над цим проєктом — тоді загинули семеро співробітників «Росатому» і Міноборони РФ.

У 2023 році Путін заявляв про «останнє успішне випробування» ракети. У 2025-му незалежні аналітики знову зафіксували ознаки підготовки до нових тестів на полігоні Паньково на архіпелазі Нова Земля.