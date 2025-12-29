У мирному плані відсутні домовленості щодо двох пунктів, — Зеленський

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що мирний план погоджено приблизно на 90%. Проте сьогодні немає домовленостей щодо територіального питання та Запорізької АЕС.

Про це пише Суспільне.

“Запорізька атомна. І питання територій. Це два питання, які залишені саме у 20-пунктному документі. Я тому і сказав, що цей 20-пунктний план готовий на 90%, бо немає домовленостей з 20 пунктів щодо двох пунктів. Що стосується гарантій безпеки, я сказав: на 100% все готово. Так воно і є. Так, ми обговорюємо трішки ще деталі щодо терміну дії цих гарантій безпеки”, — сказав Зеленський.

За словами президента, 20-пунктний план хочуть винести на референдум, проведення якого потребує щонайменше 60 днів повного припинення вогню та належної безпекової інфраструктури.

“Гарантії безпеки мають підтримати Конгрес США та парламент України, 20-пунктний план завершення війни треба закріпити на всеукраїнському референдумі”, — наголосив президент України.

Деталізованої концепції вільної економічної зони на Донеччині станом на зараз немає. Росія хоче, щоб українські війська повністю вийшли з регіону, але Україна діятиме відповідно до своїх інтересів.