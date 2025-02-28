Трамп після суперечки з Зеленським заявив, що він нібито не готовий до миру

Президент США Дональд Трамп заявив, що після зустрічі з Володимиром Зеленським дійшов висновку, що той “не готовий до миру”.

Про це він написав у Truth Social, коментуючи свою суперечку з українським президентом.

Трамп зазначив, що їхня розмова в Білому домі була змістовною, а також додав, що дізнався багато нового.

“Сьогодні в нас була дуже змістовна зустріч у Білому домі. Ми дізналися багато нового, що неможливо зрозуміти без розмови під таким вогнем і тиском. Дивно, що з’ясовується на емоціях, і я зрозумів, що президент Зеленський не готовий до миру, якщо в ньому братиме участь Америка, тому що він вважає, що наша участь дасть йому велику перевагу в переговорах. Мені не потрібні переваги, мені потрібен МИР. Він виявив неповагу до Сполучених Штатів Америки в їхньому заповітному Овальному кабінеті. Він може повернутися, коли буде готовий до миру”, – написав Трамп.

Також ЗМІ повідомляють, що Зеленський достроково залишає Білий дім.