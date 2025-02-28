Між Зеленським та Трампом і Венсом сталась суперечка під час зустрічі у США

Президент України Володимир Зеленський вступив у суперечку з американським колегою Дональдом Трампом і віцепрезидентом Джей Ді Венсом щодо способів вирішення російсько-української війни.

Під час обговорення Венс заявив, що США прагнуть до дипломатичного завершення війни, на що Зеленський відповів, що Путін неодноразово порушував угоди і припинення вогню. Він нагадав, що Росія окупувала Крим ще в 2014 році, а також багато років утримує українські території, порушуючи обіцянки про припинення вогню.

“Я підписував угоди з Путіним, і Меркель, і Макрон підтвердили, що вогонь буде припинено, але Путін їх зірвав. Про яку дипломатію йде мова?” — наголосив Зеленський.

Трамп у відповідь заявив, що Путін міг порушувати умови з попередніми американськими президентами, але не з ним.

“Дивіться, або ми підписуємо цю угоду або ви з неї виходите і ви будете воювати самі, ця угода вам допоможе, але ви маєте бути вдячні” — сказав Трамп.

Також Трамп зазначив, що Україна не має “сильних карт” для переговорів з Росією. На що Зеленський відповів, що його візит до США не є “грою в карти”.

Що ще сказав Трамп

Ми підпишемо угоду щодо мінералів сьогодні. Це дуже справедлива угода з Україною і велике зобов’язання з боку США. Сторони “досить близько” до домовленості щодо врегулювання бойових дій в Україні.

Ми всі чекаємо швидкого закінчення цієї війни. Ми не говоримо про гарантії безпеки.

Контакти Трампа з Путіним “чудові”, переговірники вже розпочали обговорення параметрів майбутньої угоди щодо України. Він також заявив, що війна в Україні пішла в неправильному напрямку і “могла призвести до Третьої світової”.

Трампу поставили запитання: “ви посередник між Україною і Росією, або ви на боці України?”. Трамп дав зрозуміти, що він посередник і не хоче займати чиюсь сторону. “Я між Росією та Україною. Я не хочу говорити про кого-небудь погані слова”.

У Трампа запитали: “Ви направите ще зброю в Україну, якщо не буде перемир’я?”

“Так, ми надішлемо ще зброю. Але ми розраховуємо не посилати багато зброї, ми розраховуємо швидко закінчити війну, щоб ми могли зайнятися іншими справами. Загалом на ваше запитання відповідь – так, але ми розраховуємо, що багато посилати не доведеться, тому що я розраховую на те, що все швидко закінчиться”, – сказав Трамп.

Журналіст запитує у Трампа: “Чи буде зустріч Путіна і Зеленського?”.

Трамп відповів: “Вони не люблять один одного”.