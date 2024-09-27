Політика

Трамп оприлюднив лист, в якому Зеленський просив про зустріч з ним
27 Вересня 2024 08:47
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зеленський, трамп
Дональд Трамп / Фото з відкритих джерел

Кандидат у президенти США Дональд Трамп опублікував лист, в якому президент України Володимир Зеленський просив його про зустріч.

Трамп виклав лист у соцмережі Truth Social.

При цьому він не супроводив лист жодним коментарем.

“Всі ми в Україні хочемо закінчити цю війну справедливим миром. І ми знаємо, що без Америки цього неможливо досягти. Ось чому ми повинні прагнути зрозуміти один одного і залишатися в тісному контакті”, – написав Зеленський.

 “Кілька днів тому ми попросили про зустріч з вами, і я дуже хочу почути ваші думки безпосередньо, з перших вуст”, – додав він.

“Ви знаєте, що я завжди з великою повагою ставлюся до всього, що з вами пов’язано, і так воно і має бути. Я можу бути в Нью-Йорку в п’ятницю, і це було б гарним часом для зустрічі”, – йдеться у листі.

Зеленський наголосив на важливості особистого контакту.

“Дайте мені знати, якщо ви будете в місті в цей час – я б дуже хотів, щоб наша зустріч відбулася, як частина наших зусиль, спрямованих на те, щоб допомогти нам закінчити цю війну справедливим шляхом”, – йдеться у листі.

Повідомлення було передано Трампу через Дениса Сієніка, заступника керівника місії посольства України в США.


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