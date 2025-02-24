Політика

Трамп очікує на підписання угоди з Україною “дуже скоро”
24 Лютого 2025 19:43
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Президент США Дональд Трамп / Фото: The White House
Президент США Дональд Трамп / Фото: The White House

Президент США Дональд Трамп заявив, що веде “серйозні” переговори з Володимиром Путіним щодо війни в Україні.

Про це він повідомив у Truth Social, зазначивши, що перемовини проходять “дуже добре”.

Трамп також висловив сподівання на швидке підписання “життєво важливої” угоди між США та Україною щодо рідкісноземельних корисних копалин. За його словами, цей документ дозволить повернути “десятки мільярдів доларів і військового обладнання, надісланого до України”.

Також Трамп зазначив, що угода про рідкісноземельні корисні копалини допоможе українській економіці зростати “в міру того, як ця жорстока та дика війна наближається до завершення”.

Що відомо про угоду

За даними Axios, США та Україна близькі до укладення угоди про співпрацю в галузі видобутку корисних копалин, яка може бути підписана вже 24 лютого.

Проєкт документа передбачає створення “Фонду інвестицій у відновлення”, яким спільно керуватимуть США та Україна. Згідно з текстом угоди, американський уряд має намір забезпечити фінансову підтримку відбудови України, інвестуючи у видобуток корисних копалин, портову інфраструктуру та залучення додаткових інвестицій.

Угода також передбачає, що Україна має внести до фонду $500 мільярдів, причому її внески повинні вдвічі перевищувати внески США. Однак цей платіж не буде спрямований безпосередньо до США.

Згідно з проєктом документа, 50% українських доходів (за вирахуванням операційних витрат) від видобувних галузей — зокрема корисних копалин, нафти та газу — повинні надходити до фонду.


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