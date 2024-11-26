Політика

Трамп обіцяє підвищити мита на товари з Мексики, Канади та Китаю  
26 Листопада 2024 08:15
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Обраний президент США Дональд Трамп заявив про намір одразу після вступу на посаду підвищити мита на товари з Мексики, Канади та Китаю. Він назвав це відповіддю на нелегальну імміграцію, злочинність і наркотрафік.  

Про це Трамп повідомив у своїй соцмережі Truth Social.  

“Я підпишу всі необхідні документи, щоб обкласти Мексику та Канаду 25-відсотковим тарифом на всі товари, які надходять до США через безглузді відкриті кордони”, — написав він.  

За словами Трампа, тариф діятиме, допоки в країну не припинять проникати наркотики й нелегальні мігранти.  

Окрім того, політик анонсував додаткове мито в розмірі 10% на всі товари з Китаю. “Я багато разів говорив з Китаєм про те, що в США надходить величезна кількість наркотиків, зокрема фентанілу, але безрезультатно”, — зазначив Трамп.  

Він також стверджує, що китайські чиновники обіцяли вживати суворих заходів проти наркоторговців, включно зі смертною карою, проте “не виконали обіцянку, і наркотики продовжують надходити до країни”.


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