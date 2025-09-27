Трамп наказав відправити війська до Портленда та об’єктів ICE

Президент США Дональд Трамп у суботу заявив, що доручив міністру оборони Піту Гегсету відправити військових для охорони Портленда та федеральних імміграційних об’єктів (ICE), передає Reuters.

«На прохання міністра внутрішньої безпеки Крісті Ноем я доручаю “секретарю війни” Піту Гегсету надати всі необхідні війська для захисту спустошеного війною Портленда та будь-яких наших об’єктів ICE, які перебувають в облозі з боку Antifa та інших внутрішніх терористів», — написав Трамп у своєму дописі на платформі Truth Social.

Ще на початку вересня американський лідер назвав життя в Портленді “життям у пеклі” і пригрозив місту введенням військ

Мер Портленда Кіт Уілсон відхилив пропозицію федерального втручання.

“Як і інші мери по всій країні, я не просив про федеральне втручання і не потребую його”, – наголосив він.

Уілсон додав, що місто захищає свободу слова, одночасно “борючись з випадками насильства та знищення майна”.

Як відомо, починаючи з липня щоночі десятки демонстрантів збираються біля будівлі ICE. Протестувальники переходять синю лінію, намальовану через під’їзну дорогу до будівлі, не зважаючи на попереджувальні написи. Коли демонстранти наближаються занадто близько, поліцейські з даху будівлі обстрілюють їх перцовими кулями.