Трамп може отримати номінацію у президентські кандидати до березня

Команда експрезидента США Дональда Трампа прогнозує, що він може офіційно отримати номінацію у президентські кандидати від Республіканської партії до 19 березня, враховуючи його лідерство в опитуваннях у штатах, де відбудуться праймеріз.

Про це заявив у понеділок високопоставлений представник кампанії Трампа, повідомило агентство Reuters.

Команда Трампа вважає, що експрезидент може отримати підтримку 1 478 делегатів на той час. Цього буде більш ніж достатньо, щоб отримати більшість з 2429 делегатів, які обиратимуть кандидата на Національному з’їзді Республіканської партії, що відбудеться в липні в Мілуокі.

Під час останніх республіканських президентських праймеріз у 2016 році Трамп формально набрав необхідну кількість делегатів, щоб отримати номінацію, лише наприкінці травня.

Трамп впевнено лідирує на республіканських праймеріз напередодні боротьби за президентство у 2024 році. Опитування громадської думки, проведене Reuters/Ipsos минулого тижня, показало, що 61% республіканців заявили, що проголосують за колишнього президента на праймеріз.

Губернатор Флориди Рон ДеСантіс і колишня губернаторка Південної Кароліни Ніккі Хейлі, його найближчі суперники, отримали підтримку 11% республіканців. І Хейлі, і ДеСантіс показали значно кращі результати в деяких опитуваннях на рівні штатів, хоча жоден з них не наблизився до того, щоб затьмарити Трампа.