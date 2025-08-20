Трамп доручив пофарбувати стіну на кордоні з Мексикою в чорний колір — щоб вона нагрівалася на сонці і на неї було важко залізти

Міністр внутрішньої безпеки США Крісті Ноем заявила, що вся стіна вздовж американо-мексиканського кордону буде пофарбована в чорний колір. За її словами, стіна таким чином буде сильніше нагріватися на сонці, тому тим, хто захоче нелегально перетнути кордон, стане складніше це зробити.

Вона уточнила, що пропозиція пофарбувати стіну в чорний колір надійшла від президента США Дональда Трампа, повідомляє CBS.

Будівництво стіни на кордоні з Мексикою було головним напрямком імміграційної політики Трампа в його перший президентський термін. Під час другого терміну Трамп більше зосереджений на програмах депортації та арештів мігрантів, але при цьому міністерство внутрішньої безпеки отримає майже 46 мільярдів доларів на завершення будівництва стіни.

Адміністрація Трампа наполягає на завершенні будівництва стіни в той момент, коли потік людей, які незаконно перетинають кордон, вже різко скоротився. Так, в червні на південному кордоні США затримали трохи більше шести тисяч осіб, що стало найнижчим показником за останні десятиліття.