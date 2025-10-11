        Кримінал

        Трагедія у Києві: знайдено мертвим 32-річного криптоінвестора

        Віктор Алєксєєв
        11 Жовтня 2025 12:06
        Поліція розслідує обставини загибелі чоловіка в Оболонському районі столиці / Фото Нацполіція
        У Києві поліція розслідує обставини загибелі 32-річного підприємця й блогера, діяльність якого була пов’язана із криптовалютами. Про це повідомила поліція столиці у Телеграмі.

        Пабліки пишуть, що загиблий – криптобізнесмен Костянтин Ганіч, відомий також як Kudo.

        Костянтин Ганіч / Фото із соцмереж

        Тіло чоловіка з вогнепальним пораненням у голову виявили в салоні його автомобіля вранці 11 жовтня. Поруч лежала зареєстрована на нього зброя. На місці події працювали слідчо-оперативні групи, криміналісти та судово-медичний експерт.

        За попередніми даними, загиблий нещодавно скаржився близьким на пригнічений емоційний стан через фінансові проблеми й напередодні надіслав їм прощальне повідомлення.

        Поліція відкрила кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України — умисне вбивство, із додатковою відміткою «самогубство».


