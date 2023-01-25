Суспільство

Точно, влучно, феєрично. Морпіхи показали, як нищать окупантів 59 окрема мотопіхотна бригада імені Якова Гандзюка виклала у себе на сторінці в Facebook відео знищення окупантів та їхнього складу з БК. “Точно, влучно, феєрично”, – прокоментували відео морпіхи. Поділитися:



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