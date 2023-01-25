Точно, влучно, феєрично. Морпіхи показали, як нищать окупантів

59 окрема мотопіхотна бригада імені Якова Гандзюка виклала у себе на сторінці в Facebook відео знищення окупантів та їхнього складу з БК.
“Точно, влучно, феєрично”, – прокоментували відео морпіхи.
Поділитися:
59 окрема мотопіхотна бригада імені Якова Гандзюка виклала у себе на сторінці в Facebook відео знищення окупантів та їхнього складу з БК.
“Точно, влучно, феєрично”, – прокоментували відео морпіхи.
Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter
Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал