Тіло Навального віддали матері

Соратники Навального заявили, що його тіло віддали матері.

“Поки Людмила Іванівна (мати Олексія Навального – ред.) у Салехарді. Похорон ще попереду”, – повідомила прессекретарка Навального Кіра Ярмиш.

Спочатку слідчі заявили матері та адвокату Навального, що тіло не віддадуть родині протягом щонайменше двох тижнів. “Слідчі сказали адвокатам і матері Олексія, що не видадуть тіло. З ним ще 14 днів (!) буде проводитися якась “хімічна експертиза””, – повідомила 19 лютого прессекретарка Навального Кіра Ярмиш.

У четвер увечері Людмила Навальна записала відеозвернення, в якому заявила, що її “шантажують і ставлять їй умови, де, коли і як має бути похований Олексій”.

“Слідчі стверджують, що їм відома причина смерті, у них готові всі медичні та юридичні документи, які я бачила, а медичне свідоцтво про смерть я підписувала. За законом вони мали одразу віддати мені тіло Олексія, але вони не зробили це досі”, – каже мати Навального на відео.

За її словами, силовики хочуть, щоб похорон пройшов “таємно, без прощання”. “Вони хочуть привезти мене на околицю кладовища, до свіжої могили і сказати – ось тут лежить ваш син. Я на це не згодна”, – заявила вона.

За словами матері Навального, їй сказали, що якщо вона не погодиться на таємний похорон сина, “вони щось зроблять із його тілом”. “Слідчий Варапаєв відкрито мені сказав – час працює не на вас, труп розкладається”.