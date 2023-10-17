Тіла 52 загиблих у Грозі видали рідним 

Правоохоронці видали родичам тіла 52 загиблих під час російського ракетного удару по Грозі у Шевченківській громаді на Харківщині.

Про це повідомили у відділі комунікації ГУ Нацполіції в Харківській області.

“Протягом 17 жовтня видано для проведення поховання три тіла. Загалом уже видано 52 тіла», — зазначили в поліції.

За словами заступника начальника відділу розслідування злочинів, учинених в умовах збройного конфлікту, Слідчого управління ГУНП в області Олександра Кобилєва, зараз видаються тіла та рештки тіл, які не були ідентифіковані на першому етапі слідства, особи встановили протягом тижня за допомогою численних ДНК-експертиз.