TikTok заблокував мережу ботів із Росії за пропаганду війни з Україною

Китайська компанія TikTok заблокувала найбільшу мережу російських ботів, які розповсюджували пропаганду про війну Росії з Україною серед європейських користувачів. На звіт соцмережі для Євросоюзу звернуло увагу агентство Bloomberg.

TikTok стверджує, що боти були створені у Росії, але маскувались під європейських користувачів. Вони публікували проросійський контент про війну німецькою, англійською та італійською мовами з використанням програм синтезу мови.

Загалом заблоковано близько 1700 акаунтів, у яких налічувалося 133 тисячі підписників. Мережа проіснувала з липня до вересня минулого року. Про те, хто стоїть за її створенням, не уточнюється.

TikTok також заблокувала 18 акаунтів з Грузії, які видавали себе за агентства новин і поширювали російською мовою повідомлення на підтримку російських дій на території України. Контент призначався для казахстанської, білоруської та української аудиторій.