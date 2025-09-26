Трамп підписав указ про передачу контролю над TikTok американським інвесторам

Президент США Дональд Трамп підписав указ, який запускає процес передання контрольного пакета застосунку TikTok під управління американських інвесторів. Для остаточного завершення угоди потрібна участь Китаю.

Про це повідомляє NBC News.

“Це буде повністю американська операція. Я дуже поважаю президента Сі й дуже ціную, що він схвалив угоду, адже для правильного її виконання нам справді була потрібна підтримка Китаю та згода Китаю”, — сказав Трамп під час підписання.

Склад учасників угоди повністю не розкривається. Відомо, що ключову роль відіграватиме корпорація Oracle та її співзасновник Ларрі Еллісон. Серед інших фігур називаються підприємець Майкл Делл і медіамагнат Руперт Мердок.

Віцепрезидент Джей Ді Венс додав, що додаткові деталі стануть відомі найближчими тижнями. За його словами, угода дозволить цим американським інвесторам контролювати алгоритм застосунку. Унікальний алгоритм TikTok, який формує тип контенту, що користувачі бачать у своїх стрічках, зробив сторінку For You знаменитою завдяки персоналізації, орієнтованій на залученість, що демократизувала віральність і змінила онлайн-культуру.

“Якби я міг зробити його на 100% MAGA, я б зробив, але, на жаль, так не вийде. Ні, усіх буде справедливо трактовано. Кожну групу, кожну філософію, кожну політику буде трактовано дуже справедливо”, — сказав Трамп.