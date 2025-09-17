США і Китай домовилися продати TikTok американським інвесторам, — Bloomberg

США і Китай домовилися про продаж американського бізнесу соцмережі TikTok консорціуму інвесторів, до якого входять Oracle, Andreessen Horowitz і інвестиційна компанія Silver Lake, пише Bloomberg з посиланням на джерела.

В рамках угоди частка китайської компанії ByteDance, яка володіє TikTok, буде знижена до менше ніж 20% — це дозволить платформі продовжити роботу в США і дотриматися закону про національну безпеку. Який пакет акцій отримають учасники консорціуму, Bloomberg не уточнює. За даними The Wall Street Journal, американським інвесторам належатиме близько 80% акцій.

Попередня домовленість передбачає, що для управління додатком буде створена нова американська компанія. У її раді директорів переважатимуть американці, а один з її членів буде призначатися урядом США, пише WSJ. Oracle, як зазначає Bloomberg, при цьому продовжить надавати хмарні сервіси для TikTok у США.

Навесні 2024 року палата представників США схвалила закон, який дозволяв заборонити використання соцмережі TikTok в країні, якщо вона не буде виділена з китайської компанії ByteDance, що володіє нею. Дональд Трамп кілька разів продовжував на 90 днів термін, встановлений для продажу американського бізнесу соцмережі. 16 вересня Трамп заявив, що у нього є “угода по TikTok” з китайцями, але не назвав учасників.