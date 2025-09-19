Трамп заявив, що досяг прогресу в угоді щодо TikTok: що кажуть у Китаї

Президент США Дональд Трамп заявив, що він та президент Китаю Сі Цзіньпін досягли прогресу в укладанні угоди щодо TikTok та домовилися пізніше зустрітися особисто у Південній Кореї.

Про це пише Reuters.

Сторони, ймовірно, знизили напруженість під час першої за три місяці телефонної розмови між лідерами двох наддержав, але поки що неясно, чи призвела ця розмова до очікуваної остаточної домовленості щодо майбутнього TikTok.

Трамп заявив, що лідери домовилися про зустріч на полях форуму Азійсько-Тихоокеанського економічного співробітництва, який розпочнеться 31 жовтня у Південній Кореї, а також про можливий пізніший візит Трампа до Китаю.

“Ми досягли прогресу з багатьох дуже важливих питань, включаючи торгівлю, фентаніл, необхідність завершити війну між Росією та Україною, а також затвердження угоди щодо TikTok. Розмова була дуже хорошою, ми знову говоритимемо телефоном, дякую за затвердження TikTok, і обидва лідери з нетерпінням чекають зустрічі на APEC”, – написав Трамп.

Втім, у заяві Китаю не згадувалося про остаточну домовленість.

“Щодо TikTok, Сі зазначив, що позиція Китаю є чіткою: уряд Китаю поважає волю компаній і вітає бізнес-переговори на основі ринкових правил, щоб досягти рішення, яке відповідатиме китайським законам і правилам, збалансовуючи інтереси”, – йдеться у підсумковому повідомленні агентства Сіньхуа.