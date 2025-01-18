TikTok може припинити роботу в США вже завтра

Китайська відеоплатформа TikTok припинить роботу у США 19 січня, якщо адміністрація президента Джо Байдена не надасть необхідних гарантій. Про це йдеться в офіційній заяві компанії.

«Заяви, опубліковані сьогодні Білим домом і Міністерством юстиції, не забезпечили необхідної ясності й упевненості для постачальників послуг, які є невід’ємною частиною підтримання доступності TikTok для більш ніж 170 мільйонів американців», – наголошується в повідомленні сервісу.

Якщо адміністрація Байдена негайно не зробить чітку заяву, щоб задовольнити ключових постачальників послуг і гарантувати відсутність заборони, TikTok буде змушений припинити роботу 19 січня, додає компанія.

Раніше Верховний суд США відмовився скасувати закон, що дає змогу заборонити TikTok, якщо платформу не буде виділено з китайської компанії ByteDance. Закон набуває чинності 19 січня, за день до інавгурації Дональда Трампа.

Нагадаємо, що Трамп обіцяв «врятувати TikTok», зокрема, запропонувавши домовитися про його продаж американським компаніям. Крім того, вчора, 17 січня, Трамп провів телефонну розмову з головою КНР Сі Цзіньпіном, під час якої вони, серед іншого, обговорили ситуацію навколо TikTok. Деталі обговорення обраний президент США не розкрив.