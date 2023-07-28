Суспільство

The Washington Post: Українці розривають зв’язки з російською мовою

28 Липня 2023 16:18
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У Харкові курси української мови мають великий попит, пише The Washington Post.

Офіціанти, перукарі та продавці перестали використовувати російську мову. Книги українською швидко розкуповують, і місцеві видавництва важко справляються із замовленнями.

Путін на початку конфлікту говорив, що захищає російськомовне населення. Тепер ця обіцянка обернулася драматичним провалом. В Україні люди приносять російську літературу до пунктів здачі макулатури. Вулиці перейменовуються на честь українських героїв. Російські страви, наприклад, пельмені, теж перейменували. На радіостанціях перестали звучать пісні російських виконавців, які давно популярні в Україні.

Для багатьох стало неможливим говорити російською мовою. Російська мова – це маркер болю та трагедії. Харків зрештою стане україномовним, каже куратор Харківського літературного музею Тетяна Пилипчук.

Але при цьому російська мова продовжує використовувати українців у повсякденному житті. У Києві деякі молоді люди спілкуються на ньому у барах та ресторанах. Багато українських солдатів на передовій також говорять російською.

І хоча українці пишуть у соціальних мережах українською мовою і використовують цю мову в громадських місцях, багато хто зізнається, що вдома вони, як і раніше, розмовляють російською.

Антропологи вважають, що громадський дискурс зараз настільки вузький, що єдиний спосіб говорити про проблему — сказати, що людина ненавидить російську мову. Було б розумніше, якби Україна заявила про своє право на російську мову і показала, що Росія не має монополії на неї, підсумовує видання.


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