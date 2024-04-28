The Washington Post: Київ повинен вирішити проблему нестачі особового складу

З початком поставок перших партій зброї до України американські чиновники розраховують, що нове озброєння дозволить Києву виграти час для поповнення рядів Збройних сил України та зміцнення оборони – включаючи траншеї та мінні поля – перед очікуваним наступом Росії, повідомляє The Washington Post.

Представник оборонного відомства США сказав за умови анонімності, що допомога дозволить Україні краще впоратися з російськими атаками “як на лінії фронту, так і у небі” і ефективніше захищати як війська, так і громадянське населення. “Але часу обмаль… І його не можна втрачати марно”, – сказав чиновник.

Тепер, коли битва в Конгресі закінчилася, американські чиновники говорять, що зосередять увагу на інших невідкладних проблемах України, включаючи боротьбу країни за мобілізацію додаткових військ. “Ситуація з кадрами – це зростаюча проблема… І якщо це не буде виправлено, пакет допомоги не вирішить всіх проблем України”, – каже Роб Лі, колишній морський піхотинець США, нині працюючий в Інституті зовнішньополітичних досліджень.

Американський чиновник сказав, що адміністрація Байдена розуміє чутливість розмов з колегами в Києві щодо дефіциту особового складу. “Хто ми такі, щоб говорити: ‘Вам просто потрібно призвати більше чоловіків, щоб воювати’. Але в той же час це реальна проблема… Закони, які вони прийняли за останні кілька тижнів, допоможуть, але вони повинні мобілізувати більше сил і знайти спосіб надихнути більше українських чоловіків вирушити на передову”, – сказав чиновник.

Один український депутат сказав за умови анонімності, що, на його думку, лютневе заявлення Зеленського, що з 2022 року загинуло 31 000 солдатів, значно занижує справжню кількість жертв.

За словами депутата, кількість загиблих військових, про яку Україна довгий час відмовлялася розкривати, скоріш за все, була занижена, щоб не заважати і так непростій кампанії по призову та мобілізації.

Законодавець визнав, що нестача живої сили існує, особливо в умовах, коли Росія нарощує призов до армії, але ситуація не досягла “червоної лінії”. “Я не думаю, що зараз надзвичайна ситуація… Нам дійсно потрібно більше людей, але потрібно дотримуватися балансу”, – сказав він.

За словами Роба Лі, дуже важливо, щоб Україна якнайшвидше набрала більше новобранців, тому що їх потрібно навчати індивідуально та у групах, якщо Київ має надію уникнути проблем, з якими він зіткнувся під час минулорічного невдалого наступу. “Усе це потребує часу, і тому чим довше не виправляється ситуація з особовим складом і мобілізацією, тим менша ймовірність масштабного наступу в 2025 році”, – сказав Лі.

За словами офіційних осіб, програма підготовки українських військових американськими військовими, що зосереджена в Європі, сповільнилася, і це свідчить про виснаження кадрового резерву. За словами чиновників, остання бригада, яка пройшла підготовку в Німеччині, була сформована в січні або лютому.

Американські чиновники також вказують на необхідність фізичного зміцнення ліній оборони перед очікуваним наступом Росії. Українські війська протягом останнього року копали траншеї, встановлювали загородження та міни, але американські чиновники вважають, що потрібно зробити ще більше. Вони сподіваються, що протитанкові та протипіхотні міни, що включені до останнього пакету зброї, допоможуть у цьому.

Вони також сподіваються, що Україна зможе знайти можливість відібрати невеликі ділянки територій, які контролює Росія, у 2024 році, навіть якщо не зможе провести масштабний наступ. “Хороша новина в тому, що Росія за роки цього конфлікту так і не знайшла способу суттєво скористатися слабкостями України”, – сказав американський чиновник.