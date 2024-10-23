The Wall Street Journal: північнокорейські війська у війні проти України

За даними Головного розвідувального управління Південної Кореї, останніми тижнями Північна Корея направила сотні спецпризначенців на схід Росії для навчання, оскільки Москва розраховує на підтримку Пхеньяну та інших партнерів, включно з Іраном, у своїй війні проти України.

Цього місяця російські кораблі доправили в РФ близько 1500 північнокорейських спецпризначенців, і Пхеньян планує зрештою направити до Росії до 12 000 солдатів, за даними Національної розвідувальної служби Південної Кореї.

Росія використовує дедалі більшу кількість іранських і північнокорейських боєприпасів, але прийом іноземних військ на своїй території стане новим виміром у тому, як Москва працює зі своїми міжнародними партнерами.

Американські чиновники повідомили The Wall Street Journal, що, на їхню думку, частина північнокорейських військ проходить підготовку та оснащення в Росії, але незрозуміло, скільки саме їх було відправлено, і що вони там роблять.

Тим часом офіційні особи Південної Кореї висловили тривогу з приводу перспективи того, що північнокорейські війська можуть отримати досвід участі в бойових діях. Уряд Південної Кореї напередодні назвав розгортання «значною загрозою безпеці» і попередив, що вживатиме поетапних заходів у відповідь. Можливо це буде надання летальної допомоги Україні.

Для Москви присутність північнокорейських військ додає новий елемент до партнерських стосунків, які Кремль налагоджував від початку війни з іншими країнами, що вливали ресурси у військові зусилля Москви і підривали позиції Заходу на світовій арені.

Поглиблення залучення Північної Кореї та Ірану до війни також служить стратегічним цілям президента Росії Володимира Путіна, даючи змогу Москві експортувати свою напруженість у відносинах із Заходом на Близький Схід і Східну Азію, де США традиційно посідають більш міцні позиції.

Коли Путін у червні прилетів до Північної Кореї, щоб опрацювати деталі угоди про військове співробітництво, Пхеньян був готовий запропонувати артилерійські снаряди в обмін на продовольство і паливо, кажуть аналітики.

Однак, за словами колишнього офіцера російської розвідки, обізнаного про деталі пакту, зрештою до нього було додано секретний пункт, який дає Північній Кореї дозвіл відправити першу хвилю з приблизно 1000 північнокорейських солдатів в Україну, щоб на основі російського досвіду дізнатися, як вести війну. Він сказав, що за ними підуть інші.

За словами аналітиків, північнокорейські військовослужбовці можуть відігравати найрізноманітніші ролі – бути техніками з ракет, солдатами на передовій або навіть робітниками, що забезпечують логістику.

Крім більш серйозних обіцянок підтримки і передачі військових технологій з Росії, режим Кім Чен Ина отримає уроки з безпосереднього спостереження армії за сучасною військовою тактикою і тим, як північнокорейська зброя діє на полі бою, кажуть аналітики.

Північна Корея наближається до російської сфери впливу, дотримуючись нещодавно підписаного Путіним і Кімом військового договору, і використає шанс навчитися перемагати у війні на виснаження і знищувати супротивника артилерією, каже науковий співробітник з ядерної безпеки аналітичного центру Rand Corp. Бенджамін Р. Янг.

«Жодні навчання і тренування не можуть повторити реальний досвід військових дій, і це може принести дивіденди в разі майбутнього конфлікту на Корейському півострові», – сказав Янг.

У Північної Кореї є досвід відправки солдатів як технічних фахівців, які в підсумку літали на винищувачах для ВПС Єгипту, і, можливо, десятків солдатів до Сирії та Зімбабве, але розгортання тисяч солдатів для Росії створює ризики для режиму Кіма, каже фахівець з Північної Кореї з Університету Кукмін у Сеулі Федір Тертицький.

Північнокорейські солдати, якщо їх направлять на передову, можуть здатися Україні або втекти, але що більш небезпечно для режиму Кіма, так це потенційне ідеологічне зараження, каже він. Більшість із них ніколи не бували за кордоном і провели життя всередині жорстко контрольованої інформаційної бульбашки Північної Кореї.

«Це не властиво і дуже ризиковано для Північної Кореї… Кіму буде важко мотивувати своїх людей воювати в далекій країні, не знаючи, навіщо вони воюють», – сказав Тертицький.

«Путін зацікавлений у тому, щоб на Корейському півострові, як і на Близькому Сході, зростала напруженість, бо це означає ще один конфлікт для Заходу і ще менше уваги, енергії та грошей для України», – вважає високопоставлений співробітник європейської розвідки.