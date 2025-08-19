The Times: Швейцарія готова прийняти мирні переговори та пропонує Путіну імунітет від арешту

Російський диктатор Володимир Путін отримає гарантії імунітету від арешту у випадку, якщо візьме участь у мирних переговорах у Швейцарії.

Про це повідомляє The Times.

Представник МЗС Швейцарії Ніколя Бідо заявив, що Берн постійно інформує Київ, Вашингтон та Москву про готовність організувати новий саміт для пошуку шляхів миру в Україні. При цьому країна юридично зобов’язана виконати ордер Міжнародного кримінального суду на арешт Путіна, але уряд має повноваження зробити виняток для мирних перемовин.

Нагадаємо, Путін має статус підозрюваного у міжнародному злочині через незаконне переміщення та депортацію людей, зокрема дітей, з окупованих територій України до Росії. Відповідно до ордера, його можуть затримати й передати до суду в будь-якій країні, яка підписала та ратифікувала Римський статут.

Швейцарія також належить до таких держав. Водночас минулого року вона ухвалила власні правила, за якими особи з міжнародними ордерами на арешт не затримуються під час відвідування “мирних конференцій”.

Попри ордер, Путін уже здійснив низку закордонних поїздок. У 2023 році він відвідав Киргизстан, що не є стороною Римського статуту. Згодом поїхав до Монголії, яка ратифікувала Статут, але не заарештувала його через залежність від російських енергоносіїв.

Нещодавно Путін також відвідав Аляску, де особисто зустрівся з президентом США Дональдом Трампом, лідером країни, що залишається одним із ключових союзників України.