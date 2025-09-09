The Times: Масштабна атака на Київ та удар по Кабміну може свідчити про зміну стратегії Кремля

Російський диктатор Володимир Путін після повернення з Пекіна може переходити до нового етапу війни проти України. Аналітики пов’язують посилення впевненості Путіна з переговорами із Сі Цзіньпіном.

Про це пише The Times.

Реклама

Реклама

На думку аналітиків, впевненість Путіна посилилася після обговорення перспектив двосторонньої співпраці з лідером КНР Сі Цзіньпіном.

Ознака змін у тактиці РФ – одна з наймасштабніших від початку повномасштабного вторгнення повітряних атак на Київ, під час якої вперше за понад три роки війни було завдано удару по будівлі українського уряду. При цьому у Росії представники так званої “жорсткої лінії” давно закликали до ударів по центрах ухвалення рішень у Києві.

Пекін поступово перетворюється на головну арену дипломатичних кроків Володимира Путіна. Російський президент заявив про “безпрецедентно високий рівень” відносин із Китаєм. Символічним стало і його місце на військовому параді: Путін сидів праворуч від Сі Цзіньпіна, а поруч розташувався лідер Північної Кореї Кім Чен Ин. Така присутність трьох керівників на одному заході стала першою від часів Холодної війни.

Видання звертає увагу, що на відміну від Пхеньяна, Пекін не залучає свої війська до війни проти України. Водночас Китай підтримує Росію на дипломатичному рівні та не дотримується західних санкцій. Минулого тижня Кремль заявив про попередні домовленості з КНР щодо будівництва газопроводу “Сила Сибіру-2”.