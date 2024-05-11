The Telegraph: Українські хіпстери готуються до війни

В очах офіцерів українського військомату київський район Поділ, можливо, не є очевидним місцем для пошуку майбутніх воїнів. Цей хіпстерський анклав є українською відповіддю на лондонський Хокстон чи нью-йоркський Бруклін, і сонячного травневого дня здається, що він знаходиться настільки далеко від лінії фронту, наскільки це взагалі можливо, пише The Telegraph.

Модна молодь гасає на електросамокатах, чоловічі сумки рясніють, а в місцевих барах “зумери” обговорюють технологічні стартапи та крафтове пиво.

Коли загартовані в боях ветерани на Донбасі нарікають на те, що українське “кафе-суспільство” забуло про них, вони, мабуть, мають на увазі саме це.

Але навіть тут війна кличе до себе, після прийняття минулого місяця нових жорстких законопроектів, покликаних закрити гостру нестачу військових на передовій. Крім того, наступного тижня розпочнеться боротьба з ухилянтами від призову, а призовний вік буде знижено з 27 до 25 років, що вперше змусить “покоління Z” вступити в бій.

І як відверто зізнаються 25-річні мешканці Подолу, такі як Антон Кравцов, вони відчувають себе до цього абсолютно непідготовленими.

“Я не відчуваю, що я підходжу для війни, мені навіть не подобається думати про те, що я можу завдати шкоди тваринам, не кажучи вже про інших людей”, – сказав він в інтерв’ю The Telegraph минулого тижня, сидячи у сквері на Подолі.

“У мене є друзі, які воюють, і я бачу, якої психологічної шкоди це їм завдає. Але якщо я повинен піти, я маю піти”.

Колишня фотомодель, пан Кравцов навчається в аспірантурі на інженерному факультеті, а це означає, що його право на призов до армії відкладено на найближче майбутнє. Але на тлі ознак того, що Росія продовжує наступати, багато хто побоюється, що такі винятки з часом можуть бути скасовані, а призовний вік ще більше знижений. За оцінками Києва, середній вік військовослужбовців зараз становить 43 роки, і для того, щоб дати бійцям на передовій такий необхідний відпочинок, йому потрібно до 500 000 нових солдатів.

Проте минули ті часи, коли до військкоматів вишиковувалися довжелезні черги охочих добровольців. Насправді, багато з тих, кого зараз призивають до армії, скептично ставляться до офіційного наративу про Давида проти Голіафа. Замість цього розмови ведуться в руслі нескінченної м’ясорубки, в якому Україна, можливо, ніколи не переможе завдяки млявій підтримці з боку Заходу.

“Частково я не хочу служити через погане командування і брак боєприпасів, але я також не хочу помирати ні за що”, – сказав 32-річний батько двох дітей “Євген”, випиваючи в кафе на Подолі з двома друзями.

“Це складне рішення. З одного боку, я не хочу псувати собі майбутнє, але якщо я не буду служити, то, можливо, у моїх дітей теж не буде майбутнього”.

Нещодавно ухвалений законопроект передбачає більш жорсткі заходи примусу, а на ухилянтів чекають покарання, включно з позбавленням водійських прав і права на купівлю нерухомості. Крім того, вже існують соціальні санкції: за словами Євгена, молоді люди, які не носять військову форму, викликають ворожі коментарі з боку інших українців.

“Іноді в кафе чи барах люди запитують: “Чому ви не воюєте?”, – втомлено розповідає він. “Але зазвичай це люди, які самі цього не роблять. Часто справжні солдати скажуть вам, що це – гра для дурнів, і що ви правильно робите, що не втручаєтесь”.

Щоб зробити процедуру мобілізації більш привабливою, український уряд заохочує призовників заздалегідь висловлювати свої побажання щодо того, до якої частини вони підуть. Логіка полягає в тому, що молоді подільські айтішники, наприклад, мають менше спокус ухилитися від мобілізації, якщо знатимуть, що потраплять до підрозділу безпілотників, а не до піхоти.

З цією метою уряд найняв Lobby X, некомерційну київську рекрутингову агенцію, яка розмістила тисячі військових вакансій на своєму сайті.

“Стара армійська система радянських часів не дозволяла людям обирати, де їм найкраще служити, – каже Ольга Бандрівська, керівник відділу військового набору Lobby X. – Оскільки ми маємо обмежені людські ресурси, ми не можемо їх використати, – розповідає вона. “Оскільки ми маємо обмежений людський капітал у порівнянні з росіянами, ми повинні розподіляти його якомога розумніше”.

У військовому розділі сайту Lobby X представлені вакансії для всіх – від ІТ-спеціалістів і прес-секретарів до артилеристів і штурмовиків – з описами посадових обов’язків, написаними стандартною мовою HR-спеціалістів.

Наприклад, в оголошенні для операторів безпілотників йдеться про те, що кандидати будуть працювати в “складних умовах”, але обіцяється гарна кар’єра в “дружній і підтримуючій команді”.

“Піхота – це складна сфера для набору, оскільки люди знають про ризики, – визнала пані Бандрівська. “Але підрозділи безпілотників користуються популярністю серед молодих добровольців, оскільки це відповідає їхнім навичкам”.

Серед тих, хто переглядає військові вакансії в Lobby X, є 17-річний Юрій Бойко, який був евакуйований до Німеччини разом з матір’ю на початку війни. Він значно молодший за призовний вік, але до свого 18-річчя, яке виповниться за місяць, хоче повернутися в Україну, щоб воювати.

Минулого тижня він розмовляв з The Telegraph по скайпу з Німеччини, за кілька годин до шкільного іспиту з англійської мови.

“Коли почалося повномасштабне вторгнення, я сказав мамі, що хочу воювати, хоча мені було лише 15, – сказав він. “Тепер, коли я вже майже дорослий, я повинен виконати свою обіцянку. Я хотів би стати льотчиком-винищувачем, але якщо я потрібен у піхоті, то так тому і бути”.

До війни, додав він, він був у групі WhatsApp з трьома старшими друзями, з якими грав у футбол, і всі вони загинули в бою. “Я залишився останнім – вони вирішили не дбати про себе, а віддали все для своєї країни”.

Дійсно, війна триває вже третій рік, і на Подолі теж є люди, які принесли найбільшу жертву. У коктейль-барі ” Pink Freud”, який вважається найкращим старомодним закладом на схід від Варшави, працівники бару оплакували смерть свого колишнього колеги, 28-річного Ігоря Кульки, який загинув від артилерійського обстрілу під Авдіївкою минулого місяця.

“Він був вегетаріанцем і справжнім миротворцем, і я б ніколи не подумав, що він може воювати”, – сказав бармен Ілля Шикита, 23 роки, у якого на стіні прикріплена фотографія Ігоря. “Але в перший же день війни він сказав нам, що йде служити. Було дуже боляче почути, що він загинув – не можна прикидатися, що цієї війни не відбувається”.

Названий на честь психоаналітика Зигмунда Фройда, “Pink Freud” позиціонує себе як місце, де люди можуть обговорити свої проблеми за чаркою.

Але для тих, хто зараз стоїть перед загрозою призову, жодні розмови не допоможуть уникнути жахів, які можуть чекати на них попереду: як писав сам Фройд, “війна змушує людину потрапляти в ситуації, які ганьблять її чоловічу гідність, змушуючи її вбивати інших людей проти своєї волі”.

Тому, мабуть, не дивно, що минулого тижня на одній з площ Подолу сиділи 20-річний Влад і 22-річний Данило, які добряче випили перед тим, як сісти на потяг до Західної України, де вони планували нелегально переправитися через румунський кордон.

“Або Європа і свобода, або відправка на війну”, – сказав Данило, потягуючи банку міцного пива. “Я люблю свою країну, але я також хочу жити”.

Так само, як і такі чоловіки, як Андрій, втомлений на вигляд військовий медик, який минулого тижня вшанував пам’ять загиблих біля пам’ятника “Поле прапорів” на київському Майдані Незалежності, що на Подолі. На імпровізованому меморіалі знаходяться тисячі прапорів, що вшановують пам’ять загиблих – серед них і прапор побратима Андрія, який загинув два місяці тому.

“У нас зараз просто не вистачає людей для армії, – сказав він, жестикулюючи рукою, яка постійно тремтіла.

“Якщо інші українці не приєднаються, то росіяни нас просто знищать. Мені страшно, як і всім, хто воює, але це мій обов’язок”.