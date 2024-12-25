Кримінал

Росіяни атакували Харків балістикою: пролунало близько 10 вибухів
25 Грудня 2024 06:52
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Російські війська здійснили масовану атаку на Харків, застосувавши балістичні ракети. У місті спалахнули пожежі, зазнала пошкоджень інфраструктура.

Як повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, один із ударів припав на Салтівський район.

“За попередніми даними, одне із влучань зафіксовано у Салтівському районі Харкова. Профільні служби виїхали на огляд. Після ворожих ударів виникло кілька пожеж, є пошкодження цивільної нежитлової інфраструктури”, – повідомляє Синєгубов.

За словами мера Харкова Ігоря Терехова, внаслідок атаки постраждали троє людей.


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