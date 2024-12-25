Кримінал

У різдвяний ранок росіяни атакують Україну ракетами та дронами
25 Грудня 2024 07:11
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ракетний удар
Люди ховаються всередині станції метро під час російської атаки, Київ / Фото: Reuters

У ніч на 25 грудня російські окупаційні війська здійснили масовану атаку на Україну, використовуючи дрони-камікадзе “Шахед”, крилаті ракети Х-101 з бомбардувальників Ту-95МС та “Калібри” з акваторії Чорного моря.  

Як повідомляє “Укренерго”, у зв’язку з ракетною атакою – застосовані заходи обмеження споживання.

Удари по енергетиці підтвердив і міністр енергетики Герман Галущенко: “Ворог знову масовано атакує енергетику. Оператор системи передачі вживає необхідні заходи обмеження споживання для мінімізації негативних наслідків для енергосистеми”.

Попередні масовані удари Росії – переважно по енергетиці – відбулись 13 грудня та 28 листопада.

20 грудня росіяни завдали удар балістичними ракетами по Києву, а ввечері 24 грудня зруйнували балістичною ракетою житловий будинок у Кривому Розі.


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