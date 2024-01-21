Деякі добровольці, які записалися на початку війни з Росією, морально і фізично виснажені, і на заміну їм не вистачає молодших бійців, пише The Sunday Times.

Коли почали падати російські ракети, деякі українські військові, які побігли в укриття найближчого підвалу, були швидшими, ніж інші. “Був один солдат, йому було 48 років. Він був дуже повільним, і за ним стояла черга з людей, які чекали, щоб увійти”, – сказав Андрій Піддубняк, український військовослужбовець, якому теж за сорок. За його словами, ніхто не загинув, але затримка була “справді небезпечною”. До того ж це було неприємно знайомо.

У міру того, як війна в Україні наближається до своєї другої річниці, більшість військ, що стримують вторгнення армії президента Путіна, складають чоловіки середнього віку, чиї обмежені фізичні можливості ускладнюють військове планування Києва.

“Середній вік солдата в моєму батальйоні – 45 років”, – повідомив Дмитро Берлим, командир 32-ї бригади України, що воює під Куп’янськом. “У такому віці важко виконувати завдання. Для декого навіть переносити боєприпаси і бронежилети на передові позиції складно”. Не було припливу молодих солдатів, які могли б узяти на себе цей тягар, і ті, хто бився, продовжували вмирати, додав він. “Люди закінчуються, а якість підкріплень із кожним разом стає все нижчою і нижчою”.

Це унікальна ситуація у великих війнах за останнє століття, коли більшість військ зазвичай складали чоловіки віком 20 років або навіть молодші. У 2021 році середній термін служби у збройних силах США становив 28 років. Минулого року середній вік військовослужбовців збройних сил Великої Британії становив 31 рік. Офіційних даних щодо українських військових немає, але середній вік солдата в київській армії оцінюють приблизно в 43 роки.

Радник глави адміністрації президента Зеленського Сергій Лещенко заявив у листопаді, що чув “страшні цифри” про деякі бригади, яким доручено штурмувати російські позиції, середній вік яких становив 54 роки. “Військовослужбовець штурмового підрозділу не може йти на штурмову операцію у віці 54 років”, – додав він. За його словами, інформацію він отримав від командира батальйону Національної гвардії на Донбасі.

Незважаючи на те, що Україна мобілізувала частину цивільних осіб для участі в бойових діях, перша хвиля військ на початку війни 2022 року в переважній більшості складалася з добровольців. Як правило, це були чоловіки у віці сорока років і старше, у яких були сім’ї, які посилалися на почуття обов’язку для вступу в армію. Багато хто очікував, що їхні бригади незабаром будуть посилені молодими новобранцями, які вестимуть основну частину штурмових операцій. Мало хто вірив, що конфлікт триватиме довго і що вони залишаться на фронті майже два роки. Деякі зізнаються, що близькі до повного виснаження, як фізичного, так і емоційного.

“Я перебуваю на межі зриву”, – зазначив 50-річний солдат, який відновлюється після осколкових поранень у Харкові. “Я вступив в армію в перший день конфлікту, але більше не можу. Але коли до нас на фронт приєднуються молоді люди, вони часто не можуть із цим впоратися. По нас б’ють ракетами, безпілотниками і білим фосфором. Вони божеволіють. Вони до цього не готові”. Він сказав, що йому наказали якомога швидше повернутися на фронт, і йому доведеться пройти кілька миль, щоб дістатися до позицій свого підрозділу. “Я не можу підвести хлопців”, – сказав він.

Згідно з українським законодавством, чоловіки можуть добровільно записатися в армію з 18 років, але не можуть бути мобілізовані до 27 років. Новий законопроєкт покликаний знизити мінімальний вік до 25 років. Існує обов’язкова військова служба для чоловіків у віці від 18 до 20 років, але вони не можуть бути відправлені в бій.

Минулого місяця Зеленський заявив, що військові запросили ще 500 000 військовослужбовців, але рішення про кількість призваних військ ще не ухвалено. Чиновники вважають, що цей крок необхідний не тільки для збільшення чисельності військ, а й для того, щоб забезпечити ротацію солдатів, які служать на фронті з моменту початку конфлікту.

Старший радник Зеленського Михайло Подоляк заявив, що переважання літніх солдатів на фронті можна пояснити тим, що батьки хочуть захистити своїх синів від того, щоб вони брали в руки зброю. Але, за його словами, молодим людям скоро доведеться зробити вибір. “Кожен має визначити для себе ціну, яку він готовий заплатити. Жити або в таборі, або у вільній країні”.

Він додав, що було б легше переконати українців різного віку вирушити на фронт, якби вони були впевнені, що їх підтримують потужні західні ракети, здатні знищити більшу частину російських військ до того, як вони дістануться до поля бою.

Незважаючи на те, що чоловікам віком від 18 до 60 років заборонено залишати Україну відповідно до воєнного стану, запровадженого на початку конфлікту, щонайменше 650 000 чоловіків призовного віку втекли до Європи за останні два роки, згідно з даними Європейського Союзу.

Переважання літніх солдатів в українській армії відображає демографічну кризу, яка може мати серйозні наслідки для післявоєнного відновлення країни. Середній вік населення України становить 40 років, а її населення скоротилося з 52 мільйонів після розпаду Радянського Союзу до приблизно 37 мільйонів торік, включно з тими районами, які контролюються російськими військами. Очікується, що середня тривалість життя українського чоловіка у 2023-24 роках становитиме лише 57 років, тоді як для жінок вона становитиме 70 років.

Не всі воюючі у віці сорока років записалися добровільно. Багатьох мобілізували, і критики кажуть, що непропорційно велику кількість літніх чоловіків у сільських районах призвали, тому що у них немає грошей, щоб дати хабар, щоб уникнути призову. Відео, на яких призовники хапають чоловіків на вулиці і заштовхують їх у машини, стали вірусними в соціальних мережах. У серпні Зеленський, який зазнав критики з боку командувача збройними силами генерала Валерія Залужного, звільнив усіх регіональних керівників із набору персоналу в Україні в спробі покінчити з корупцією.

Проте багато хто з тих, хто перебуває на фронті, відчувають відповідальність за те, щоб захистити молоде покоління від війни. “Я не хочу бачити, як воюють 20-річні хлопці”, – повідомив 55-річний Олександр Аванесов. “Це квіти нашої нації”, – додав він. “Вони повинні мати дітей і виховувати їх”.

Піддубняк, солдат, чиєму підрозділу завадив повільніший і старший товариш, погодився з ним. У нього двоє маленьких дітей, але він вважає, що його місце на полі бою. “Поки ще є сорокарічні, вони мають битися. Коли їх не вистачає, тоді на зміну їм доведеться прийти іншим”.