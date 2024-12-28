Сирський підбив підсумки діяльності ЗСУ за 2024 рік

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський провів нараду, присвячену підсумкам діяльності Збройних Сил України у 2024 році. Про це він повідомив у своєму Facebook.

На нараді обговорили ключові аспекти ведення бойових дій, роботу Повітряних Сил і ППО, радіоелектронної боротьби, безпілотних систем, підготовки військових, логістики та мобілізації. Також увагу приділили протидії правопорушенням у ЗСУ.

Сирський підкреслив, що 2024 рік став складним випробуванням, однак Україна вистояла та продовжує боротися:

Утримує контроль над стратегічно важливими ділянками фронту та західною частиною Чорного моря.

Скорочує військовий і промисловий потенціал Росії, зокрема за допомогою засобів DeepStrike.

За словами Сирського, загальні втрати ворога у 2024 році перевищили 421 тисячу осіб убитими та пораненими. Це найвищі втрати РФ за весь час її вторгнення. Водночас загальні втрати російської армії з початку війни становлять близько 785 тисяч військових.

Одним із досягнень 2024 року стало створення Сил безпілотних систем у складі ЗСУ. Постачання безпілотників до українських підрозділів зросло у 19 разів порівняно з минулим роком, а кількість уражених цілей ворога — у 3,7 раза.

Також було збільшено терміни базової підготовки мобілізованих для забезпечення якіснішої підготовки та збереження життів воїнів.

За підсумками наради визначено пріоритети на 2025 рік, окреслено існуючі проблеми та шляхи їх вирішення. Командувач подякував українським військовим за їхню стійкість і героїзм у надзвичайно важких умовах.