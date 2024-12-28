Кабмін погодив звільнення керівників Київскої і Полтавської ОГА

Кабінет міністрів погодив звільнення Руслана Кравченка з посади голови Київської обласної державної адміністрації.
Про це у Телеграмі повідомив постійний представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук.
«Кабінетом Міністрів України погоджено звільнення Кравченка Руслана Андрійовича з посади голови Київської обласної державної адміністрації», – йдеться в повідомленні.
Також Мельничук повідомив, що уряд погодив звільнення очільника Полтавської ОДА – Філіпа Проніна.
Як повідомлялося, Руслан Кравченко був призначений на посаду голови Київської обласної державної адміністрації 10 квітня 2023.
Філіп Пронін був призначений головою Полтавської обласної державної адміністрації 10 жовтня 2023 року.