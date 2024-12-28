Сайти міланських аеропортів постраждали від дій російських хакерів

Сайти міланських аеропортів Лінате і Мальпенса зазнали кібератаки в суботу вранці, повідомляє Bloomberg із посиланням на Corriere della Sera.

За інформацією італійської газети, злом не призвів до перебоїв у роботі, і основний удар припав на мандрівників, які намагалися перевірити статус своїх рейсів.

Сайт Міністерства закордонних справ Італії та низку інших сайтів також було виведено з ладу, принаймні тимчасово.

За даними видання, проросійське угруповання NoName взяло на себе відповідальність за акцію, опублікувавши повідомлення в Telegram.

Відділ кіберзлочинності поштової поліції Італії працює над цією справою, щоб підтримати постраждалі об’єкти і допомогти в розслідуванні.