Кримінал

Сайти міланських аеропортів постраждали від дій російських хакерів
28 Грудня 2024 14:20
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хакер
Аеропорт Мальпенса (Мілан) / Фото Airlinesairportsterminals

Сайти міланських аеропортів Лінате і Мальпенса зазнали кібератаки в суботу вранці, повідомляє Bloomberg із посиланням на Corriere della Sera.

За інформацією італійської газети, злом не призвів до перебоїв у роботі, і основний удар припав на мандрівників, які намагалися перевірити статус своїх рейсів.

Сайт Міністерства закордонних справ Італії та низку інших сайтів також було виведено з ладу, принаймні тимчасово.

За даними видання, проросійське угруповання NoName взяло на себе відповідальність за акцію, опублікувавши повідомлення в Telegram.

Відділ кіберзлочинності поштової поліції Італії працює над цією справою, щоб підтримати постраждалі об’єкти і допомогти в розслідуванні.


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