Політика

Telegram заблокував російські пропагандистські канали в Європі
28 Грудня 2024 16:21
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Telegram забанив у Європі канали російських пропагандистів / Скриншот застосунку Telegram

Телеграм-канал російського державного агентства РИА Новости перестав бути доступним у користувачів у деяких європейських країнах.

Про блокування каналу повідомили користувачі з Латвії, Німеччини, Литви, Нідерландів, Франції.

«Цей канал недоступний, оскільки порушував місцеве законодавство», – йдеться в повідомленні, яке відображається тепер замість постів РИА Новости.

Пізніше з’явилися повідомлення, що тепер заблоковані в Європі також телеграм-канали «Известий», «Российской газеты», Первого канала, НТВ, России-24.


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