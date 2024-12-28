Telegram заблокував російські пропагандистські канали в Європі

Телеграм-канал російського державного агентства РИА Новости перестав бути доступним у користувачів у деяких європейських країнах.
Про блокування каналу повідомили користувачі з Латвії, Німеччини, Литви, Нідерландів, Франції.
«Цей канал недоступний, оскільки порушував місцеве законодавство», – йдеться в повідомленні, яке відображається тепер замість постів РИА Новости.
Пізніше з’явилися повідомлення, що тепер заблоковані в Європі також телеграм-канали «Известий», «Российской газеты», Первого канала, НТВ, России-24.