Названо переможницю 13-го сезону шоу “Холостяк”

На каналі СТБ відбувся фінал популярного романтичного реаліті-шоу «Холостяк». Головний герой 13-го сезону, ветеран російсько-української війни Олександр Будько, відомий за позивним «Терен», обрав свою обраницю. Нею стала 28-річна бізнесвумен, волонтерка та перекладачка німецької мови Інна Бєлєнь.

Фінальна церемонія відбулася в мальовничій атмосфері історико-культурного комплексу «Замок Радомисль». Під час урочистої події Олександр зізнався Інні у своїх почуттях:

«Так що: правий чи лівий берег? Я хочу бути з тобою, незалежно від того, на якому березі ти будеш. Я закохуюсь».

Після цих слів він запропонував їй каблучку, на що Інна відповіла згодою. Їхнє освідчення завершилося поцілунком.

Хто такий Олександр Будько?

Олександр Будько, відомий як «Терен», — військовий, ветеран, громадський діяч і учасник національної збірної Invictus Games. У перший день повномасштабного вторгнення він добровольцем долучився до лав захисників України. Став командиром взводу 49-го окремого стрілецького батальйону «Карпатська Січ».

На Харківщині Олександр отримав важке поранення, через яке втратив обидві ноги. Проте він не здався: пройшов протезування у США, складну реабілітацію та продовжив активне життя.

Олександр займається розвитком інклюзії в Україні, допомагає ветеранам адаптуватися до мирного життя та виступає на міжнародних змаганнях. Він став призером із плавання на «Іграх Нескорених», написав книгу «Історія впертого чоловіка» та є співавтором і ведучим YouTube-проєкту «Відвал ніг, або All інклюзив».

Про життя і досягнення Олександра зняли документальний фільм «Перший ряд» (Front Row), продюсеркою якого виступила Сара Джессіка Паркер.