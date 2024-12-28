МЗС України: Фіцо стає на бік Путіна своїми погрозами щодо електроенергії

Українське Міністерство закордонних справ закликало прем’єр-міністра Словаччини Роберта Фіцо утриматися від заяв, які суперечать європейським принципам енергетичної солідарності. У заяві, опублікованій МЗС, наголошується, що Україна купує електроенергію у Словаччини за ринковими цінами, а не отримує її у вигляді гуманітарної допомоги.

«Постачання Словаччиною критичних обсягів електроенергії Україні не є благодійністю: Україна платить за це Словаччині немалі гроші», — підкреслили у МЗС.

Міністерство також зазначило, що Україна історично була самодостатньою у виробництві електроенергії, але змушена імпортувати її через російські злочини, зокрема окупацію Запорізької АЕС і постійні удари по українській енергетичній інфраструктурі.

«Погрози Роберта Фіцо відключити Україні електроенергію, яку вона купує, фактично ставлять його на один бік із російським диктатором. Нині це єдині два діячі в світі, які погрожують залишити українців взимку без світла», — йдеться в заяві.

МЗС України також звернуло увагу на словацькі заяви, які, на їхню думку, мають ознаки спільної роботи з Москвою. Зокрема, у МЗС нагадали про слова Фіцо щодо прагнення витіснити американські енергоносії з європейського ринку в інтересах Росії.

Українська сторона закликала уряд Словаччини зосередитися на співпраці з європейськими партнерами для диверсифікації енергопостачань, включаючи збільшення імпорту газу зі США.

«Словаччина є частиною єдиного європейського енергоринку та має дотримуватися спільних європейських правил. Закликаємо Європейську Комісію разом із ENTSO-E відреагувати на словацькі погрози свавільних рішень», — підсумували у МЗС.