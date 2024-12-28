Політика

МЗС України: Фіцо стає на бік Путіна своїми погрозами щодо електроенергії
28 Грудня 2024 15:46
читать на русском →
мзс, фіцо
Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо на зустрічі з президентом Сербії Александром Вучичем у Белграді, Сербія, 21 листопада 2024 / Фото Reuters

Українське Міністерство закордонних справ закликало прем’єр-міністра Словаччини Роберта Фіцо утриматися від заяв, які суперечать європейським принципам енергетичної солідарності. У заяві, опублікованій МЗС, наголошується, що Україна купує електроенергію у Словаччини за ринковими цінами, а не отримує її у вигляді гуманітарної допомоги.

«Постачання Словаччиною критичних обсягів електроенергії Україні не є благодійністю: Україна платить за це Словаччині немалі гроші», — підкреслили у МЗС.

Міністерство також зазначило, що Україна історично була самодостатньою у виробництві електроенергії, але змушена імпортувати її через російські злочини, зокрема окупацію Запорізької АЕС і постійні удари по українській енергетичній інфраструктурі.

«Погрози Роберта Фіцо відключити Україні електроенергію, яку вона купує, фактично ставлять його на один бік із російським диктатором. Нині це єдині два діячі в світі, які погрожують залишити українців взимку без світла», — йдеться в заяві.

МЗС України також звернуло увагу на словацькі заяви, які, на їхню думку, мають ознаки спільної роботи з Москвою. Зокрема, у МЗС нагадали про слова Фіцо щодо прагнення витіснити американські енергоносії з європейського ринку в інтересах Росії.

Українська сторона закликала уряд Словаччини зосередитися на співпраці з європейськими партнерами для диверсифікації енергопостачань, включаючи збільшення імпорту газу зі США.

«Словаччина є частиною єдиного європейського енергоринку та має дотримуватися спільних європейських правил. Закликаємо Європейську Комісію разом із ENTSO-E відреагувати на словацькі погрози свавільних рішень», — підсумували у МЗС.


Теги: ,

Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
ТОП-новини
28 Грудня 2024 15:06

Зеленський звинуватив Фіцо у спробі відкрити “другий енергетичний фронт” проти України
28 Грудня 2024 15:46

МЗС України: Фіцо стає на бік Путіна своїми погрозами щодо електроенергії
28 Грудня 2024 14:54

Путін вибачився перед Алієвим за катастрофу літака AZAL
28 Грудня 2024 13:33

Кримінальна поліція Фінляндії конфіскувала російський танкер Eagle S
28 Грудня 2024 13:13

Україна отримала першу партію американського скрапленого газу
Останні новини
усі новини
Gambling
Онлайн казино Букмекери Промокоди букмекерів

Думки

Костянтин НЕМІЧЕВ

Обстріли на Різдво
Юрій ЧЕВОРДОВ

Чому Путін не прийме швидкий мир від Трампа: погляд із грудня 2024 року
Олександр ТУРЧИНОВ

Україна звільнила Сирію
Олександр АРОНЕЦЬ

Друзі Саші Януковича залякують блогерів?
Юрій САПРОНОВ

Волонтери України — це опора для військових і сила духу народу!
Юрій ЛУЦЕНКО

Як я бачу нинішню ситуацію?
усі думки