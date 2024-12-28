Кримінал

У Києві затримано кермувальницю Тесли, яка п’яною вчинила смертельне ДТП
28 Грудня 2024 12:42
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дтп
Поліція Києва затримала кермувальницю Тесли, яка п’яною вчинила смертельне ДТП / Фото Нацполіція

У ніч на 28 грудня 2024 року в Солом’янському районі Києва сталася смертельна дорожньо-транспортна пригода за участю автомобіля Tesla. Водійка, перебуваючи в стані алкогольного сп’яніння, не впоралася з керуванням, внаслідок чого автомобіль перекинувся на дах. Двоє пасажирів загинули на місці події.

Правоохоронці встановили, що 41-річна жінка, керуючи електрокаром, не обрала безпечної швидкості руху та, не впоравшись з керуванням, виїхала за межі проїжджої частини, де скоїла наїзд на бетонний паркан, від чого автомобіль перекинувся на дах. Внаслідок ДТП двоє пасажирів автомобіля – 40-річний чоловік та жінка, 1983 року народження, загинули на місці. Водійка перебувала у стані алкогольного сп’яніння – прилад «Драгер» показав 1,84 проміле.

Поліція Києва затримала 41-річну жінку у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. За фактом ДТП слідчі розпочали кримінальне провадження за частиною 4 статті 286-1 Кримінального кодексу України – порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами в стані сп’яніння. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк до дванадцяти років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до десяти років.


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