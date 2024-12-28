У найближчі дві доби в Україні без опадів

У неділю, 29 грудня, в Україні без істотних опадів, повідомляє Укргідрометцентр.

У західних, північних і центральних областях уночі та вранці туман, слабка ожеледь. На дорогах західних областей місцями ожеледиця. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с.

Температура вночі та вдень від 2° морозу до 3° тепла. Вночі в Карпатах 2-7° морозу, вдень на крайньому півдні 1-6° тепла.

У Києві в неділю, 29 грудня, без істотних опадів, уночі та вранці туман. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура вночі та вдень 0-2° тепла.

У понеділок, 30 грудня, без істотних опадів. Вітер переважно південно-західний, 7-12 м/с, у північній частині подекуди пориви 15-20 м/с.

Температура вночі від 2° тепла до 3° морозу, вдень 0-5° тепла. У Карпатах уночі 3-8° морозу, вдень близько 0°.

У Києві 30 грудня без істотних опадів. Вітер переважно південно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 0-2° тепла, вдень 3-5° тепла.