Економіка

Україна готова до зупинки транзиту російського газу – Галущенко
28 Грудня 2024 20:34
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газ, енергетика
Робітник закручує вентиль на Більче-Волицько-Угерському підземному газосховищі на Львівщині, 21 травня 2014 року / Фото AP

Україна повністю підготувалася до стабільного забезпечення газом споживачів, навіть у разі повної зупинки транзиту російського газу. Це зроблено з урахуванням національних інтересів і безпеки.

“Ми провели серію стрес-тестів газової системи, щоб бути впевненими: навіть без транзиту ми впораємося з постачанням газу нашим споживачам,” — сказав міністр енергетики Герман Галущенко в ефірі телемарафону “Єдині новини”.

Україна завжди відкрито заявляла про свою позицію щодо транзиту газу.

“Про завершення транзиту з 1 січня 2025 року ми неодноразово повідомляли. Тому наша позиція залишається незмінною — ми були готові до цього,” — додав Галущенко.

Щодо заяв Словаччини про можливу зупинку постачання електроенергії в Україну у відповідь на припинення транзиту газу, міністр назвав це грубим порушенням європейських норм. Україна вже звернулася до енергокомісара ЄС, ENTSO-E та Енергетичного Співтовариства з цього приводу.

Крім того, Україна має план дій: імпорт електроенергії можна замінити поставками від інших сусідів, які готові збільшити обсяги. Переговори з партнерами вже проведено.

Міністр нагадав, що імпорт електроенергії зі Словаччини став необхідністю через агресію росії. Окупація Запорізької АЕС і руйнування української генерації створили ці виклики.

“Імпорт — це прямий наслідок дій росії, яка знищує наші енергетичні потужності вже три роки,” — підсумував Герман Галущенко.


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