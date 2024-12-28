Голова місії Угорщини при НАТО спровокував скандал в Альянсі

Очільник представництва Угорщини при НАТО зробив суперечливий різдвяний подарунок своїм колегам із інших місій. Це був атлас із картами так званої «Великої Угорщини» до Першої світової війни. Кілька країн оголосили протести, повідомляє HMS.

З нагоди Різдва Іштван Балог, постійний представник Угорщини при НАТО, подарував деяким своїм колегам у Брюсселі атлас, який також включав карти «Великої Угорщини», на яких була зображена країна до Першої світової війни. До «Корони Святого Стефана» входили також території нинішніх Словаччини, Румунії, Австрії, Словенії та Хорватії.

Міністр закордонних справ Хорватії вже відреагував на інцидент. Ґордан Ґрліч Радман назвав подарунок абсолютно недоречним. У пості в соціальних мережах він додав, що вже обговорює цей «неприйнятний акт» зі своїми румунськими, словацькими та словенськими колегами.

Це вже не перша подібна провокація з боку угорських політиків. Міністри уряду в Будапешті регулярно фотографуються перед картою Великої Угорщини. Півтора року тому сам прем’єр-міністр Віктор Орбан одягнув шарф із таким символом на футбольний матч.